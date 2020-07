Tunisia: tensione in parlamento, istituzioni bloccate e ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione politica, economica e sociale in Tunisia, il paese della rivoluzione dei gelsomini del 2011 ed esempio di democrazia nei paesi arabi, si fa ogni giorno più preoccupante. L’argomento interessa da vicino anche all’Italia e non solo per prossimità geografica, ma anche per questioni di sicurezza nazionale. Proprio in Tunisia, infatti, doveva recarsi a breve il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per discutere del dossier dei flussi migratori illegali e dei corridori umanitari al livello europeo. I recenti avvenimenti e il difficile contesto che sta attualmente vivendo il paese rivierasco, tuttavia, potrebbero far saltare la missione del Viminale. Il capo del governo Elyes Fakhfakh si è dimesso dall’incarico, incalzato dalle accuse di presunto conflitto d’interesse e sotto pressione da parte del partito islamico Ennahda per cambiare la maggioranza. (segue) (Tut)