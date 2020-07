Scuola: Vacca (M5s), da sindacati accuse infondate, serve collaborazione, non allarmismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della scuola lanciano accuse prive di fondamento e inutilmente allarmistiche in un momento in cui, invece, serve collaborazione e un atteggiamento costruttivo. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera Gianluca Vacca. "La scuola italiana non si è mai fermata e ha mostrato grande capacità di risposta davanti alla condizione di straordinaria emergenza provocata dalla pandemia: l'anno scolastico - prosegue - si è concluso con 500mila studentesse e studenti tornati in tutta sicurezza tra i banchi per gli esami di maturità e tutto il personale è mobilitato per costruire le condizioni di un ritorno alle lezioni in sicurezza a settembre, sulla base di linee guida messe nero su bianco, cosa non avvenuta in altri Paesi. Un lavoro imponente - spiega il deputato del M5s - di cui va dato merito alla comunità scolastica, alla ministra Lucia Azzolina e alle forze di maggioranza, che sono nel decreto Rilancio hanno stanziato finora 1,6 miliardi di euro per strutture e più personale e che sono impegnate a individuare nuove risorse, nella consapevolezza che quello sull'istruzione è il migliore investimento che il Paese possa fare", conclude. (Com)