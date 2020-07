Auto: Germania, Vokswagen, vendite in calo del 17,5 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus come l'intero settore automobilistico tedesco, il gruppo Volkswagen ha registrato a giugno scorso un declino delle vendite su scala globale del 17,5 per cento su base annua. Il dato è pari a 804 mila veicoli consegnati. Come reso noto dall'azienda, si tratta di un netto miglioramento dal crollo del 33,7 per cento subito a maggio. Per l'intera prima metà dell'anno, le vendite sono diminuite del 27,4 per cento a poco meno di 3,9 milioni di veicoli. Se si osserva soltanto il secondo trimestre del 2020, Volkswagen ha subito una contrazione delle consegne del 31,6 percento. Tuttavia, prosegue la ripresa in Cina, principale mercato di sbocco del gruppo, con un incremento delle vendite del 3,9 per cento. Nel resto della regione Asia-Pacifico, si riscontra un lieve aumento, pari allo 0,2 per cento. Allo stesso tempo, in Europa occidentale le consegne sono crollate del 29,9 per cento, dato che scende al 27 per cento in America meridionale e al 22,8 per cento in America settentrionale. Tra i singoli marchi del gruppo Volkswagen, Seat e Scania, specializzata nella produzione di autocarri, hanno subito predite nelle consegne per rispettivamente il 40,5 e il 41,3 per cento. Migliora il marchio principale Volkswagen: a maggio, le vendite erano in calo del 29,7 per cento, a giugno del 17,6 per cento. Per Skoda, le vendite sono diminuite del 16,0 percento, per Audi dell'8,1 per cento. La contrazione è di appena l'1,8 per cento per Porsche. Il dato balza al 33,3 per cento per gli autocarri di Man e al 26,2 per cento per i mezzi commerciali leggeri di Volkswagen. (Geb)