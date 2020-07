Ue: Di Maio, a Bruxelles si decide futuro Italia e Ue, Recovery fund è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima: si decide il futuro dell’Italia e di tutta l’Unione europea. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Per l’Italia il Recovery fund è fondamentale. Le risorse che arriverebbero da questo fondo ci permetterebbero di pianificare la ripartenza e dare sostegno concreto a lavoratori, imprenditori e famiglie", ha scritto il ministro. "Dobbiamo puntare a favorire lo sviluppo e la crescita del Paese. Dobbiamo essere ambiziosi e in questo momento tutto il Paese deve stringersi intorno al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "In gioco c’è il destino di tutti, anche di chi la pensa diversamente. Non ci sono bandierine politiche da piantare, qui c’è solo il futuro degli italiani, che abbiamo il dovere di garantire. Stabilità, programmazione e impegno sono le parole d’ordine", ha concluso Di Maio. (Res)