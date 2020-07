Campania: De Luca, boom economico regionale è possibile, saremo come Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su turismo stiamo elaborando una campagna di comunicazione da chiudere entro il mese. Già abbiamo fatto cose significative in Germania per promuovere turismo campano. Noi stiamo cercando di assumere come modello la Baviera. Oggi è possibile far decollare anche un sistema regionale anche nel mondo globalizzato. È possibile se si prendono misure adeguate, farlo con un’intera Regione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)