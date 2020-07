Cultura: tutto esaurito a Veroli per apertura Festival della filosofia con Galimberti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltiamo i giovani. E parliamo con loro. Li capiremmo più di quanto non li capiamo quando leggiamo o ascoltiamo le considerazioni di psicologi, sociologi, insegnanti, educatori che parlano di loro. I giovani che mi scrivono lo vogliono il futuro. E l'argomento che adducono è che, se non altro per ragioni biologiche, il futuro è comunque loro". Questo il forte messaggio lanciato dal filosofo Umberto Galimberti a Veroli, nella prima serata con la quale ieri sera venerdì 16 luglio si è aperta la prima edizione del Festival della Filosofia di Veroli. In due piazze gremitissime, quella di Santa Maria Salome dove Galimberti dal vivo ha tenuto la lectio magistralis su "Il disagio giovanile nell'età del nichilismo" e quella adiacente dell'Orto del Vescovo con le immagini che scorrevano su un maxi schermo, il filosofo "ha catalizzato l'attenzione del numeroso pubblico su tematiche molto attuali quali l'adolescenza, il ruolo educativo dei genitori, quello degli insegnanti della scuola primaria e docenti delle scuole superiori, per toccare problematiche di carattere sociale molto impegnative come quella dei migranti", si legge in una nota. (segue) (Com)