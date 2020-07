Cultura: tutto esaurito a Veroli per apertura Festival della filosofia con Galimberti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le problematiche connesse al mondo giovanile, Galimberti "ha approfondito quella sull'educazione evidenziando che "è una cosa assai diversa e molto più seria dell'alfabetizzazione informatica. La scuola, e quindi il futuro della società, sono troppo importanti per essere affidati ai fanatici delle neotecnologie, ai fabbricanti di computer e di software e agli esperti di marketing. Non possiamo rinunciare all'uso di questi mezzi perché equivarrebbe a una sorta di esclusione sociale e questo la dice lunga sulla nostra libertà di far uso o meno dei mezzi informatici. E di questo dovrebbe rendersi conto anche la scuola, che oggi ha a che fare con ragazzi che sanno cose, dalle più elementari alle più complesse, non per averle lette da qualche parte, ma per averle viste in televisione, al cinema o sullo schermo di un computer o di un telefonino, oppure sentite alla radio o da due cuffie applicate alle orecchie e collegate a un iPad. I giovani chiedono insegnanti motivati e carismatici, perché si impara per fascinazione". Consensi, dunque, per l'organizzazione dell'evento che il Comune di Veroli, con il contributo della Regione Lazio ed il patrocinio della Provincia di Frosinone, ha lanciato con coraggio ed attenzione sul distanziamento sociale attraverso l'adozione di un protocollo di sicurezza condiviso con la Asl di Frosinone "Veroli Sicuramente". (segue) (Com)