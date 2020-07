Cultura: tutto esaurito a Veroli per apertura Festival della filosofia con Galimberti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il successo di questa prima serata – ha detto il sindaco, Simone Cretaro – è la straordinaria partecipazione del pubblico e che, quindi, ci sprona a continuare ad investire in Cultura quale mezzo fondamentale per valorizzare l'indubbio patrimonio artistico e paesaggistico della nostra città". "È stato davvero straordinario vedere tante persone ascoltare una lezione di filosofia e di vita – ha detto Francesca Cerquozzi, consigliera delegata alla Cultura – tangibile dimostrazione che abbiamo bisogno di momenti di riflessione e di confronto sulle grandi tematiche che la modernità ci mette di fronte. E Veroli, città d'arte, di storia, di fede, di cultura, può diventare anche città della Filosofia". Una serata d'apertura di successo, andata al di là delle pur rosee aspettative, che lancia il programma del Festival della filosofia di Veroli 2020 verso le serate della prossima settimana. "Appuntamenti altrettanto importanti – ha detto Fabrizio Vona, direttore artistico del festival – che ci porteranno ad approfondire argomenti rilevanti grazie al contributo di ospiti del calibro, in ordine di serate, di Antonio Cecere, Gabriele Lavia, Claudio Martelli, Bruno Montanari e Giovanni Magrì, Paolo Quintili e, per finire, Emma Bonino. L'attenzione del numeroso pubblico che ha seguito il prof Galimberti, dimostra la crescente domanda di tali appuntamenti da parte delle persone appartenenti a tutti i ceti sociali". (Com)