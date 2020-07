Decreto Rilancio: Fapi, assurdo 155 decreti attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, "è davvero assurdo oltre che incomprensibile che per rendere operativo il dl rilancio sono necessari 155 decreti attuativi. Il legislatore italiano lavora per alleviare la crisi economica, facilitare la vita dei cittadini e delle imprese italiane, o invece è impegnato ad affossare il Paese?". In una nota Sciotto aggiunge: "La semplificazione burocratica è un tema non più rinviabile da porre ben in evidenza nell'agenda politica del Governo. Senza una facilitazione nell'attuazione delle norme votate dalle Camere, si rischia davvero di acuire la crisi e mancare la sfida della competitività", conclude il leader della Fapi. (Com)