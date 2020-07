Slovacchia: opposizione annuncia che chiederà sfiducia nei confronti del premier Matovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione slovacca cercherà di ottenere l'approvazione di una mozione di sfiducia ai danni del primo ministro, Igor Matovic, dopo che è emerso che la sua tesi di laurea è frutto di un plagio. Lo hanno annunciato gli ex premier Robert Fico e Peter Pellegrini, fino a poco tempo fa entrambi parte di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). "Ha fondato la sua intera esistenza politica sulla lotta ai ladri, ha vinto le elezioni parlamentari ed è diventato primo ministro. E' lui stesso un ladro e un bugiardo, non può restare premier", ha dichiarato il suo predecessore, Pellegrini, attualmente vicepresidente del parlamento slovacco. "Personalmente ritengo che ci siano le basi per la sfiducia", ha detto Fico, che ha aggiunto anche di non aspettarsi che l'iniziativa dell'opposizione abbia il sostegno di nessuno dei partner di governo del partito di Matovic, Gente comune (Olano). (Vap)