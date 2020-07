Lavoro: Catalfo, riunione con ministri Ue, garantire salute e sicurezza anche da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salute e sicurezza siano garantiti anche a chi continuerà a lavorare da remoto: lo ha ribadito il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che questa mattina ha partecipato ad una riunione in videoconferenza con i ministri del Lavoro dell’Unione Europea. "L’incontro, organizzato dal Ministro Federale del lavoro tedesco Hubertus Heil per inaugurare la presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea, ha avuto come tema la dimensione sociale della ripresa dell’Europa dopo l’emergenza Coronavirus", si legge in un post su Facebook. "Ho voluto soffermarmi in particolare, su un obiettivo che ritengo centrale in questa fase delicata per il nostro Paese e per l’Europa intera: la necessità di assicurare condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro", spiega Catalfo. "In tal senso, serve valorizzare innanzitutto l’esperienza dei protocolli che abbiamo sottoscritto con le parti sociali per condizioni di lavoro sicure e salubri in comparti quali l’industria, il commercio, i trasporti e l’intrattenimento. Importanti sono state le misure a favore del lavoro agile, che hanno permesso a quasi 2 milioni di lavoratori del settore privato e all’80 per cento dei lavoratori pubblici di ridurre i rischi da contagio lavorando da casa". (segue) (Rin)