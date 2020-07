Lavoro: Catalfo, riunione con ministri Ue, garantire salute e sicurezza anche da remoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro "l’esperienza è stata certamente positiva, ma con un approccio di più largo respiro si dovrà lavorare affinché salute e sicurezza siano garantiti anche a chi continuerà a lavorare da remoto. Diritto alla privacy e alla disconnessione (già garantito in Italia ai ciclo-fattorini), l’adeguatezza dei carichi di lavoro, sono tutti fattori che devono essere presi seriamente in considerazione per far sì che il lavoro agile diventi una risorsa e non un fattore penalizzante per i lavoratori, soprattutto per le donne", prosegue. "Durante il mio intervento, ho voluto inoltre sottolineare l’importanza che si diffonda una maggiore consapevolezza presso aziende e lavoratori dell’adozione di tutte le misure volte a garantire salute e sicurezza ovunque si lavori. A questo proposito, il tavolo con le parti sociali già istituito prima della pandemia e che ho riconvocato per lunedì prossimo sta portando avanti un confronto costruttivo, in vista del necessario adeguamento delle norme nazionali. L’Unione Europea - conclude Catalfo - è chiamata a dare il suo prezioso contributo, con l’adozione di nuovi e rafforzati strumenti normativi validi per tutti gli Stati membri ed il sostegno ai programmi nazionali". (Rin)