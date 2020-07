L'Egitto minaccia l'intervento armato in Libia, ma è davvero in grado di realizzarlo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è tornato a minacciare un intervento militare diretto in Libia per difendere la propria sicurezza e quella della regione, tuttavia le capacità militari e la situazione economica non lasciano presagire nessuna azione concreta. Dopo aver dichiarato Sirte e Jufra “linee rosse” il 20 giugno scorso, giovedì il presidente Abdel Fatah al Sisi ha detto che se l’Egitto lo desiderasse, potrebbe ribaltare rapidamente gli equilibri militari nel paese vicino. A livello geopolitico, il Cairo sostiene nello scacchiere libico l’autoproclamato Esercito generale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro la presunta “aggressione” della Turchia, intervenuta a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli su richiesta dell’esecutivo guidato da Fayez al Sarraj riconosciuto dalle Nazioni Unite. Cinquanta notabili e sceicchi libici hanno dato giovedì “pieno mandato” ad Al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire in Libia per cacciare “i mercenari e i turchi”.Rivolgendosi alla delegazione del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche - organismo poco rappresentativo e molto legato al generale Khalia Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e che ora blocca i pozzi di petrolio della Libia - Al Sisi ha detto: “L'Egitto ha la capacità di cambiare rapidamente lo scenario militare se lo volesse. Abbiamo l'esercito più forte della regione. Tuttavia, abbiamo bisogno dell'approvazione del nostro Parlamento prima di muoverci".Le Forze armate dell’Egitto non “interverranno” nel conflitto in corso in Libia a meno di una esplicita richiesta da parte della stessa popolazione libica, ha poi aggiunto. "Non permetteremo la proliferazione delle milizie in Libia e non lasceremo che il paese si trasformi in un rifugio sicuro per terroristi e fuorilegge”, ha dichiarato Al Sisi. "L'esercito egiziano è prudente e discreto. Non è mai stato un conquistatore", ha dichiarato il presidente. In effetti, le cinque guerre contro lo Stato di Israele (nel 1948, 1956, 1967, 1967-1970, e 1973), gli impegni più significati per i militari egiziani nel secolo scorso, hanno dimostrato un’impreparazione di fondo dell’esercito del Cairo.“Negli ultimi sei anni non è stato proposto un intervento per dare una possibilità alla soluzione politica e alle soluzioni pacifiche”, ha detto Al Sisi, assicurando di non avere alcuna ambizione sulle risorse e i territori libici ma di volere solo la stabilità della Libia e l’integrità dei suoi territori. “Ci rifiutiamo di dividere la Libia. Non esiste Sud, Nord ed Est: per noi c’è solo la Libia”, ha detto ancora il capo dello Stato egiziano. “Abbiamo chiesto alle diverse fazioni libiche di smettere di combattere e di avviare una strada politica per raggiungere un accordo politico”, ha ricordato ancora Al Sisi, in riferimento alla cosiddetta “Dichiarazione del Cairo” presentata dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, e dal generale Haftar. L’iniziativa prevede in particolare un cessate il fuoco immediato e un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” con tre membri (ciascuno rappresentativo della Tripolitania, Fezzan e Cirenaica) e un premier indipendente.Definendo l'Egitto e la Libia "un'unica famiglia", da parte loro, i leader tribali hanno puntato il dito contro “i mercenari che hanno bruciato le nostre case e hanno saccheggiato le nostre risorse”, dicendosi comunque pronti alla pacificazione “tranne che con i traditori, le milizie e i turchi”. Al Tayyib al Sharif, sceicco della tribù Obeidat (la stessa del presidente del parlamento Saleh), ha detto che “le cospirazioni contro il nostro paese rendono legittimo l'intervento egiziano per respingere il colonialismo e i coloni”. “Le tribù, il popolo e l'esercito libico chiedono alle forze armate egiziane, al presidente e al popolo di ripulire la Libia dai conquistatori turchi e chiunque li abbia sostenuti", ha detto ancora al Sharif. “Vediamo l'intervento dell'Egitto come quello di un fratello che difende suo fratello e di un vicino che difende il suo vicino", ha concluso.L’Egitto non resterà a guardare nel caso di qualsiasi minaccia diretta contro la propria sicurezza nazionale, dei libici e degli arabi, ha aggiunto giovedì Al Sisi, secondo quanto riportato dai media locali. L’aver definito Sirte e Al Jufra delle “linee rosse è stato fondamentalmente un appello alla pace per porre fine ai conflitti e alle ostilità in Libia”, ha affermato Al Sisi. Tuttavia, ha proseguito il capo dello Stato, “l’Egitto non resterà inattivo di fronte qualsiasi azione che rappresenta una forte minaccia diretta contro la sicurezza egiziana, libica, araba, regionale e internazionale”. "La difesa egiziana della Libia, e viceversa, è un impegno derivante dalla solidarietà nazionale tra i due paesi", ha continuato al SisiLa presa di posizione del Cairo, tuttavia, non sembra poter aver una reale possibilità di attuazione. Sia per motivi economici che di alleanze regionali, appare improbabile che l’Egitto intervenga in Libia militarmente. Un eventuale invasione avrebbe un costo pesante per l’economia di un paese che soltanto negli ultimissimi anni si sta riprendendo, grazie anche alle scoperte nel campo energetico. Tuttavia, è comprensibile il timore del Cairo per un’eventuale escalation di tensione a ovest, dove il paese condivide un confine lungo oltre mille chilometri con la Libia. L’ipotesi di un focolaio di violenza nel paese potrebbe creare pericolose convergenze di interessi tra gruppi della Fratellanza musulmana attivi nell’est della Libia con quelli nel Deserto occidentale egiziano.A ciò si aggiunge il timore del Cairo per l’influenza crescente al fianco del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) della Turchia, con cui l’Egitto è in scontro aperto sia a livello politico, per il sostegno di Ankara all’islam politico, che geo-economico, in particolare sulle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Con la creazione del forum sul gas nel Mediterraneo orientale a inizio 2019, l’Egitto aveva cercato di ridurre l’influenza delle rotte energetiche turche (Tanap e Turkish Stream).Tuttavia, l’aggressività di Ankara non si è fatta attendere, con la firma a fine 2019 di un accordo con Tripoli sulla Zona economica esclusiva nel Mediterraneo. Nell’eventualità che le forze del Governo di Tripoli prendano il controllo del nodo strategico di Sirte, nella Mezzaluna petrolifera, Turchia ed Egitto potrebbe persino negoziare un accordo a beneficio dei propri interessi energetici reciproci. Secondo un analista citato da “Middle East Eye”, da un lato un'ipotetica intesa tra Ankara e Il Cairo metterebbe da parte l’idea della costruzione del gasdotto East-Med che porterebbe gas israeliano in Europa, a scapito del gas egiziano. Dall’altro, metterebbe in secondo piano l’accordo in fase di negoziato tra Il Cairo e Atene per la delimitazione della Zona economia esclusiva, squilibrato a favore della Grecia. Un’eventuale intesa con Ankara darebbe al Cairo maggiore ampiezza territoriale nel Mediterraneo.Secondo le stime del Sipri, nel 2018 e 2019 la spesa militare ha rappresentato il 4,2 per cento del budget dello Stato egiziano (pari a 3,10 milioni di dollari), in leggero calo rispetto al 4,4 per cento del 2017 (3,33 milioni di dollari) e del 5,1 per cento del 2016 (3,97 milioni di dollari), dopo un “picco” del 6,2 per cento nel 2010. Si tratta, in ogni caso, di cifre di poco superiori all’1 per cento del Pil. Nella regione, nello stesso periodo di riferimento, in Israele nel 2018 e 2019 la spesa militare ha rappresentato rispettivamente il 13,5 e il 13,2 per cento del budget dello Stato (pari rispettivamente a 19,75 e 20,20 milioni di dollari), in leggero calo rispetto al 14,3 per cento del 2017 (19,73 milioni di dollari) e del 14,5 per cento del 2016 (18,91 milioni di dollari). Si tratta di cifre che rappresentano circa il 5,3 per cento del Pil. In Turchia nel 2018 e 2019 la spesa militare ha rappresentato rispettivamente il 7,4 e 7,8 del budget dello Stato (pari rispettivamente a 19,64 e 20,79 milioni di dollari), in leggero aumento rispetto al 6,1 per cento del 2017 (15,48 milioni di dollari) e del 5,9 per cento del 2016 (14,42 milioni di dollari). Si tratta di cifre che rappresentano circa il 2,6 per cento del Pil.Secondo i dati pubblicati sul sito di Global Firepower aggiornati al 2019, nella classifica dei 25 eserciti più potenti al mondo, la Turchia si trova al nono posto, l’Egitto al 12mo posto, mentre Israele al 17mo posto. In particolare, la Turchia ha un indice di potenza (power index) dello 0,20 per cento, 735 mila unità di personale militare, 1.067 forze aeree complessive, 492 aerei da combattimento, 3.200 carri armati e 194 unità navali. Israele ha un indice di potenza (power index) dello 0,29 per cento, 615 mila unità di personale militare, 595 forze aeree complessive, 146 aerei da combattimento, 2.760 carri armati e 65 unità navali. L’Egitto ha un indice di potenza (power index) dello 0,22 per cento, 920 mila unità di personale militare, 1.092 forze aeree complessive, 293 aerei da combattimento, 2.160 carri armati e 319 unità navali.Sul piano economico, nel 2019 il Prodotto interno lordo dell’Egitto è stato di circa 303 miliardi di dollari, con il 32,5 per cento della popolazione (100,38 milioni di abitanti totali) considerata povera secondo i dati della Banca mondiale aggiornati al 2019. Il dato potrebbe aumentare se si considerano il ritmo di crescita della popolazione del 2 per cento e il calo delle previsioni di crescita dell’economia. Inoltre, a causa della pandemia Covid-19, dopo delle positive prospettive di crescita fino al 2019 (Pil +5,6 per cento), per il 2020 e il 2021 il Pil sarà in calo, rispettivamente +3 per cento e +2,1 per cento. Mettendo in relazione, quindi, le capacità militari e le risorse economiche dell’Egitto, appare improbabile un intervento in Libia.Con le ultime dichiarazioni Al Sisi ha deciso di mostrare i muscoli, ma la verità è che non ha la forza per intervenire. Inoltre, i suoi interlocutori, ovvero i notabili delle tribù incontrate giovedì, "non rappresentano nessuno se non se stessi", come dichiarato dal presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri. Le "minacce del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi non significano nulla per i libici", ha detto parlando all'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera" il capo dell’organo consultivo libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk. "La dipendenza di Al Sisi da un gruppo di agenti che rappresentano solo se stessi e che parlano in qualità di rappresentanti del popolo libico mostra il livello di fallimento nella politica egiziana", ha detto Al Mishri - politico libico classe 1967 originario di Zawiya e uno dei leader del partito Giustizia e costruzione, braccio politico dei Fratelli musulmani, gruppo da cui lo stesso presidente del Consiglio di Stato.Vanno segnalate infine le dichiarazioni del ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashaga, uomo forte della "città-Stato" di Misurata. Quest'ultimo ha detto che la stabilità della Libia è legata alla stabilità dell'Egitto e che la leadership egiziana deve rendersi conto che i suoi interessi possono essere tutelati solamente dal Gna, l'organo esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. "Siamo profondamente preoccupati per gli errori avvenuti nell'incontro del Cairo, con quelli che affermano di rappresentare le tribù libiche. Non accettiamo la diminuzione della sovranità libica o la violazione del governo legittimo", ha scritto Bashaga su Twitter. (Res)