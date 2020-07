Mali: premier Cisse si scusa per gli “eccessi” delle forze di sicurezza durante le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l’alleanza dell'opposizione maliana, il Movimento del 5 giugno, ha annullato le nuove proteste in programma per oggi e ha dichiarato che terrà una cerimonia commemorativa per le vittime uccise durante le manifestazioni della scorsa settimana, che hanno provocato 11 morti e 158 feriti. Nei giorni scorsi la Cedeao ha nominato Jonathan inviato speciale per guidare la sua missione di mediazione in Mali. In una dichiarazione rilasciata dal suo consulente per i media, Ikechukwu Eze, l'organismo subregionale ha rivelato che la nomina di Jonathan era volta a risolvere il peggioramento della situazione socio-politica in Mali. "Ho l'onore, in consultazione con il presidente dell'autorità e del Niger, Mahamadou Issoufou, di comunicarvi la decisione di nominarvi inviato speciale Cedeao per la crisi socio-politica in Mali", si legge nella lettera. In qualità di inviato speciale, l'ex presidente nigeriano è chiamato a facilitare il dialogo con le principali parti interessate in Mali, tra cui il presidente Keita, i leader dell'opposizione, la società civile e le organizzazioni religiose per risolvere la crisi socio-politica in corso nel paese. Nella lettera, il presidente della commissione Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, ha dichiarato che Jonathan è stato scelto per la sua posizione di ex presidente della Nigeria ed il contributo da lui offerto al mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione. (segue) (Res)