Porti: Bianchi (Pd), Salvini danneggia lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini "attacca i lavoratori portuali italiani, il loro diritto a lavorare in sicurezza e creare reddito in Italia". Lo afferma Matteo Bianchi, responsabile dipartimento Economia del mare del Pd. "Le sue parole contro la norma voluta dal Pd per regolare l'autoproduzione nei porti italiani non solo mancano di rispetto al ministero e al sindacato, ma confermano la dannosità per i lavoratori italiani del sovranismo delle chiacchiere a cui ci ha purtroppo abituato la Lega - spiega in una nota -. La norma approvata non vieta l'autoproduzione, la consente a condizioni certe e uguali per tutti gli operatori, per eliminare gli abusi, il dumping a danno dei lavoratori italiani e per garantire la sicurezza delle operazioni. Nei provvedimenti in esame e in quelli di prossima emanazione il Partito democratico sta lavorando per garantire all'armamento nazionale, così come agli operatori portuali e logistici, risorse e strumenti per competere al meglio nel mondo. Consapevoli dell'assoluta centralità del settore per far ripartire l'economia e per garantire gli approvvigionamenti".(Com)