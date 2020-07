Sanità: Cisl Lazio, accordo per tutela dipendenti, revocato sciopero del 21 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl Lazio unitamente alla Fisascat del Lazio e alla Cisl Roma Capitale e Rieti esprimono "apprezzamento per l'accordo e soddisfazione per gli obiettivi raggiunti nell'intesa siglata ieri sera: obiettivi che tutelano i lavoratori, garantiscono piena occupazione e mantengono invariati i livelli dei servizi". E' quanto si legge in una nota di Cisl Lazio, Fisascat Cisl Lazio e Cisl Roma Capitale e Rieti. "Con questo accordo, dove i sindacati sono stati protagonisti, i lavoratori non perderanno il loro posto nemmeno in caso di cambio appalto perché la Regione Lazio ha preso l'impegno, con le organizzazioni sindacali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti. Le scelte fatte ieri sera - spiegano i sindacati - ci vedranno coinvolti anche in un monitoraggio costante per garantire qualità e offrire ai cittadini servizi di alto livello. Alla luce di quanto sottoscritto, e in ragione del fatto che sono state accolte tutte le nostre richieste, abbiamo deciso di revocare lo sciopero del 21 luglio".(Com)