India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati statali “ribelli” del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte del Rajasthan ha chiesto al presidente dell’assemblea legislativa dello Stato indiano, C. P. Joshi, di sospendere l’azione contro Sachin Pilot e altri 18 legislatori destinatari di una notifica di espulsione e ricorsi alle vie legali. La corte – i giudici Indrajit Mahanty e Prakash Gupta – riprenderà le udienze lunedì 20 luglio. L’ordine ad interim è stato emesso oggi, poco prima della scadenza fissata dalla presidenza dell’assemblea per la risposta alla notifica. Il collegio, inoltre, ha chiesto a Mahesh Joshi, capogruppo del Congresso nazionale indiano (Inc), di rispondere entro domani alla petizione dei dissidenti del partito. È stato il Congresso, infatti, al governo nello Stato, a chiedere l’espulsione di Pilot e degli altri per “attività contro il partito”, in base alla legge anti-defezione. Il capo del governo statale, Ashok Gelot, ha anche chiesto e ottenuto dal governatore (figura di garanzia), Kalraj Mishra, la rimozione di Pilot da vicecapo del governo e di Vishvendra Singh e Ramesh Meena dai ruoli di ministri, rispettivamente, del Turismo e delle Forniture alimentari e civili. (segue) (Inn)