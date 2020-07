India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati statali “ribelli” del Congresso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rajasthan, lo Stato più grande dell’India per superficie, nel nord-ovest del paese, è stato istituito nel 1949 con capitale Jaipur. Conta oltre 68 milioni di abitanti, per la maggior parte induisti (88 per cento); la minoranza più consistente è quella islamica (nove per cento circa). L’hindi è la lingua più parlata (90 per cento), seguita dal bhili (quasi il cinque per cento). L’economia si fonda sull’agricoltura e la pastorizia; il grano, l’orzo, i legumi, lo zucchero di canna, il cotone e il tabacco sono le colture principali. Il Rajasthan è il più grande produttore di lana e di oppio e tra i maggiori di oli alimentari. Le principali industrie, come quella tessile, si fondano sull’agricoltura. Un altro settore forte è quello estrattivo-minerario: marmo, rame, zinco e petrolio. Anche l’industria del turismo è fiorente: tra le attrazioni di punta i palazzi di Jaipur e Ajmer-Pushkar, i laghi di Udaipur, il deserto di Thar e le fortezze dei regni Rajput. Jaipur, chiamata la “città rosa” per i suoi palazzi in arenaria, è stata iscritta l’anno scorso nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)