Fondi Lega: caso "Lombardia Film Commission", ex presidente su acquisto immobile, una brutta roba

- "Una roba brutta... la prima azione che ho fatto da nominato è stata quella di comprare l'immobile per ottocentomila euro quando dietro c'era un pregresso antipatico, forse tu questa cosa qui la saprai". Così l'ex presidente della fondazione "Lombardia Film Commission", Giuseppe Farinotti, non indagato, commenta in un'intercettazione agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta compravendita a prezzo "gonfiato" di un capannone a Cormano (MI) dalla "Immobiliare Andromeda" alla fondazione, di cui sono soci Regione Lombardia e Palazzo Marino. Lo stralcio dell'intercettazione, anticipata dal Tg3, è contenuta nel provvedimento di fermo disposto dai pm milanesi nei confronti di Luca Sostegni, il liquidatore della "Paloschi srl", bloccato dai finanzieri due giorni fa prima che tentasse la fuga in Brasile. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano "419.354 euro su 800.000 euro" sarebbero finiti ad Alberto Di Rubba (revisore dei conti della Lega al Senato, ex presidente della fondazione Lombardia Film Commission) e Andrea Manzoni (revisore conti Lega alla Camera), entrambi indagati per peculato, "sia in qualità di persone fisiche che attraverso la società 'Taaac srl' a loro congiuntamente riferibile". (Rem)