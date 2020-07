Campania: De Luca, troppi ricorsi al Tar paralizzano per anni opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se avremo la tenacia di concentrarci su economia, lavoro e creazione di ricchezza per poi ridistribuirla. Avremo un altro punto su cui il governo intervenga: ricorsi al Tar, per ogni gara c’è un ricorso a volte si bloccano opere pubbliche per anni a causa di stupidaggini. L’opera pubblica deve andare avanti. Mentre parliamo di Covid e ci prepariamo a settembre, ottobre stiamo lavorando a progetto di miracolo economico per intera generazione per lavorare e vivere qui nella nostra terra". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)