Speciale scuola: Zingaretti, avanti con siderurgia verde a Taranto e impegno su scuola a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti si compiace dell'esito di alcuni recenrti dossier sul tavolo del governo. "Bene soluzione Autostrade, approvazione del decreto Rilancio, calendarizzazione della legge elettorale, tenuta della maggioranza sulla politica estera, accordo per i veri decreti sicurezza", scrive su Facebook. "In Europa ora avanti con il Recovery plan per un piano che garantisca rivoluzione digitale, green economy, inclusione sociale", aggiunge, perché "bisogna dare certezze alle imprese e alle famiglie per creare lavoro. Questo Paese deve essere governato. Bisogna fare scelte che ricostruiscano la fiducia". E tra le prossimo Prossime sfide imminenti, il leader democratico elenca: la "conversione delle acciaierie di Taranto nel più grande impianto siderurgico per l’acciaio verde" e l'"impegno di tutti per la scuola: da settembre non bisogna perdere neanche un’ora di lezione". (Rin)