Speciale scuola: Verona (Bocconi), fondamentale la collaborazione tra scuola e lavoro

- "La collaborazione tra lavoro e università è fondamentale". Lo ha spiegato durante l'osservatorio organizzato da fondazione Deloitte "RiGeneration stem". Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia", Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi di Milano. "Le università devono essere attive nel coinvolgere le aziende, perché è importante garantire una formazione teorica e applicativa agli studenti, diventa centrale ad esempio garantire stage durante l'anno accademico e poi cercare di essere informati sulle dinamiche del mondo del lavoro. In questo senso l'università deve farsi carico con le istituzioni, ed è fondamentale avere indicazioni per inquadrare traiettorie sul mondo del lavoro. Nel contesto milanese abbiamo attivato tante iniziative che ci permettono di essere dinamici, è fondamentale anche la flessibilità della formazione. Per quanto riguarda lo smart working noi cerchiamo di interpretarlo secondo il decreto del ministro che ci indica un rientro con distanziamento sociale che richiederà un utilizzo importante degli strumenti digitali e cercheremo di attuarli con il ritorno in aula". "Oggi il digitale permette un accesso alla cultura molto più facile e in questo modo sperimenteremo anche la didattica del futuro - conclude Verona - sul digitale ci saranno tanti contenuti, in aula l'approfondimento sulle competenze". (Rem)