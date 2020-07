Speciale scuola: presidente Municipio I, da Regione Lazio legge rivoluzionaria su poli educativi 0-6 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I, in una nota esprime "soddisfazione per una legge regionale che dopo 40 anni dalla precedente cambia profondamente la vita dei bambini, nel loro tempo educativo, di apprendimento, familiare". "L'istituzione dei poli educativi 0-6 - aggiunge - rivoluziona il tempo dei bambini e delle famiglie, mono e bigenitoriali: diritto all'educazione dalla nascita, nidi e scuole aperte fino a 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, anche durante le vacanze. Un supporto incredibile alle famiglie, a chi lavora su turni, ai genitori single che fanno salti mortali per gestire il tempo dei figli. Una legge che tutela i diritti dei bambini ad essere parte della comunità educante come soggetti attivi fin dai primi mesi di vita". (Com)