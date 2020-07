Speciale scuola: Usb, da Regione Lazio primo passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato mercoledì 15 luglio una legge che dopo 40 anni "cambia finalmente l'istituzione degli asili nido. Concepiti originariamente come un servizio sociale a domanda individuale, attraverso la nuova legge regionale verranno riconosciuti come un vero e proprio sistema integrato di Educazione e Istruzione per la fascia di età 0/6 anni". È quanto si legge in una nota dell'Unione sindacale di base settore educativo e scolastico. "Una scelta doverosa che con forza Usb - spiega - aveva chiesto nell'incontro svoltosi lo scorso 16 giugno, in occasione della manifestazione 'La pazienza è finita' che ha visto una importante partecipazione anche delle educatrici e degli educatori. Consapevoli che si tratti solo di un primo importante passo, Usb ha già richiesto un incontro all'assessore Alessandra Troncarelli e alla presidente della IX commissione consiliare Eleonora Mattia, per poter entrare nel merito delle disposizioni contenute nella nuova legge e avanzare ulteriori proposte volte al rafforzamento dell'offerta educativa pubblica e del piano occupazionale". (Com)