Difesa: Operazione Irini, dall'Italia la nave ammiraglia

- La nave della Marina militare italiana, San Giorgio, entra nell'operazione Eunavfor Med “Irini” come “flagship”. Lo riferisce una nota dell’operazione Irini. Da questa nave, il Force Commander, il comandante in mare, il contrammiraglio Ettore Socci, guida gli assetti schierati nell'area di operazione. Oltre al San Giorgio, l'operazione Irini può contare sulla fregata greca Spetsai e sugli aerei da pattugliamento marittimo francese, greco, lussemburghese, polacco e tedesco già attivi nell'area. Sulla nave ammiraglia (flagship) c'è un punto medico avanzato (Role 1). Dalla metà di ottobre il Force Commander, assieme alla flagship, saranno forniti dalla Grecia. (segue) (Com)