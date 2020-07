Difesa: Operazione Irini, dall'Italia la nave ammiraglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il San Giorgio ha a bordo un elicottero EH 101 e un team della Brigata marina San Marco, idoneo a svolgere abbordaggi anche in caso di atteggiamento non cooperativo da parte del mercantile da ispezionare. L'Italia fornisce all'Operazione anche un aeromobile a pilotaggio remoto (Apr) in supporto diretto oltre alle basi militari logistiche e operative di Augusta, Pantelleria e Sigonella. Un aereo da pattugliamento marittimo P72, un aereo Air Early Warning (Aew) e un sottomarino in supporto associato saranno inoltre disponibili occasionalmente. In totale sono una ventina i Paesi dell'Unione europea che hanno aderito, con uomini e/o mezzi, alla missione Irini, che può contare anche sul supporto delle immagini satellitari fornite dal Centro satellitare dell'Unione europea (Eu SatCen). "Con l'ingresso della nave ammiraglia, la missione potrà a breve arrivare alla piena operatività (denominata tecnicamente Full Operation Capability) – dice il comandante dell'operazione, ammiraglio Fabio Agostini – Irini è nata in piena pandemia Covid-19, circostanza che non ha facilitato il dispiegamento delle forze. Nonostante ciò la missione, partita effettivamente solo da due mesi, ha già prodotto i primi risultati in termini di raccolta di informazioni ed effetto deterrente sia riguardo all'embargo delle armi che al monitoraggio dei traffici illeciti di petrolio e derivati. Le evidenze raccolte sono sempre state trasmesse al panel di esperti per la Libia delle Nazioni Unite con cui l'Operazione ha intrapreso una stretta e proficua collaborazione". (Com)