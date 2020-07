Lavoro: Fim-Cisl su Whirlpool, il 31 luglio avviare una reale trattativa col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero di oggi va a sostegno dei lavoratori di tutto il gruppo Whirlpool dopo un anno e mezzo di incontri sterili. Lo afferma la Fim Cisl in una nota. "Arrivare infatti alla data del 31 luglio senza avviare una seria e concreta trattativa con il governo corrisponderà solo all'ennesima inutile perdita di tempo. Serve un’assunzione di responsabilità di tutte le parti affinché si persegua l’obiettivo della continuità occupazionale, con garanzie di lungo periodo per tutti gli stabilimenti. Non siamo più disponibili a soluzioni che lascino nell'incertezza i lavoratori e le loro famiglie. Tre - prosegue la nota - i principali punti da affrontare con urgenza: favorire l’attuazione del piano industriale sottoscritto nel 2015 del sito di Carinaro, ad oggi in grande ritardo; impedire che in altri siti del Gruppo subentrino crisi; infine, la posizione unilaterale dell’azienda sulla gestione delle eccedenze tra gli impiegati, non solo non tutela la professionalità ma non aiuta il già difficile clima. Come Fim-Cisl continueremo a vigilare, affinché la vertenza non cada nell’oblio. Le lavoratrici e i lavoratori hanno pagato fin qui il prezzo più alto della crisi".(Com)