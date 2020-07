Brasile: si insedia il nuovo ministro dell'Educazione, il pastore evangelico Milton Ribeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in carica il nuovo ministro dell'Educazione del Brasile, Milton Ribeiro. Il pastore evangelico era stato nominato la scorsa settimana dal presidente Jair Bolsonaro, ad alcuni giorni di distanza dall'annullamento della nomina del suo predecessore, Carlos Alberto Decotelli, dimessosi dopo appena cinque giorni in carica a causa della polemica scatenata dall'inserimento nel curriculum di numerosi titoli accademici mai conseguiti. Laureato in teologia e giurisprudenza, da maggio dell'anno scorso Ribeiro faceva parte del comitato etico della presidenza della Repubblica. Nel suo primo discorso ufficiale, Ribeiro ha parlato dell'apertura di un dialogo nazionale per l'educazione e ha promesso la priorità per l'educazione tecnica, quest'ultima una vecchia bandiera politica del presidente Bolsonaro sin dalla campagna elettorale. "Incoraggiando i corsi professionali, speriamo che i giovani abbiano un ponte con il mercato del lavoro, un modo per loro di raggiungere il loro potenziale per contribuire al nostro paese", ha affermato il ministro. (segue) (Brb)