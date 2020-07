Brasile: si insedia il nuovo ministro dell'Educazione, il pastore evangelico Milton Ribeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo aprire un grande dialogo per ascoltare accademici ed educatori che, come me, sono rattristati da ciò che è accaduto con l'istruzione nel nostro paese, sceso sempre più nella classifica del Programma internazionale di valutazione degli studenti (Pisa)". Il nuovo ministro ha affermato che politiche educative errate, "hanno decostruito l'autorità dell'insegnante in classe" e ha affermato che sosterrà le iniziative per riguadagnare tale autorità. Ribeiro è il terzo ministro dell'Educazione in appena un mese. A seguito delle dimissioni del ministro Abraham Weintraub, che, dopo 14 mesi, aveva rassegnato le sue dimissioni a metà giugno, il presidente Bolsonaro, aveva nominato Carlos Alberto Decotelli come nuovo ministro. (segue) (Brb)