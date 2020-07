Brasile: si insedia il nuovo ministro dell'Educazione, il pastore evangelico Milton Ribeiro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, dopo appena cinque giorni in carica e prima ancora di insediarsi, la sua nomina era stata annullata al termine di una polemica scatenata dall'inserimento nel curriculum di numerosi titoli accademici mai conseguiti. Nel curriculum del ministro erano elencati un post-dottorato presso l'Università di Wuppertal in Germania (oltre a una borsa di studio per svolgere ricerca), un dottorato presso l'università nazionale di Rosario in Argentina, una laurea magistrale presso l'università Fondazione Getulio Vargas a Rio de Janeiro, e una presso l'Università Fondazione Getulio Vargas. Tuttavia nessuno di questi titoli e incarichi è stato confermato. (Brb)