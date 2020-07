Governo: Matrisciano (M5s), Crimi netto su rimpasto, a fianco di Azzolina e Catalfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi è "stato netto, non c'è alcuna ipotesi di rimpasto. Tutti i nostri ministri stanno facendo un grande lavoro, in condizioni di estrema difficoltà in un momento difficile a causa dall'emergenza Covid". Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano (M5s). "La squadra di governo - sottolinea la senatrice del Movimento 5 Stelle - è sobbarcata di enormi responsabilità e in particolare le ministre Azzolina e Catalfo, anche oggi al centro di fantasiosi retroscena, hanno gestito questa crisi senza precedenti in due settori, scuola e lavoro, tra i più sensibili, con abnegazione e dedizione nell'esclusivo interesse dei cittadini e del Paese. Faccio mie le parole di Vito aggiungendo che sono a fianco di Lucia e Nunzia, perennemente oggetto di attacchi che non meritano", conclude la senatrice. (Rin)