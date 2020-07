Fase 3: Carfagna (FI), burocrazia aiuta mafia, serve vera semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, osserva: "Più carte, più ritardi, più mafia. L'avvertimento che ci dà oggi la Direzione investigativa antimafia - evidenzia la parlamentare in una nota - ribalta decenni di pensiero populista e giustizialista, che ha portato a moltiplicare inutilmente procedure e documenti necessari a realizzare un'opera pubblica". L'esponente di FI aggiunge: "Per gli investigatori sono proprio i lacciuoli della burocrazia a favorire le mafie, motivo per cui occorre semplificare, digitalizzare le gare, renderle più trasparenti, rapide e aperte alla concorrenza, monitorare l'appalto mentre si realizza e non imponendo - conclude Carfagna - la presentazione di decine di certificati preventivi". (Com)