Venezuela-Colombia: cittadini colombiani fermati alla frontiera non verranno rimpatriati

- I tre cittadini colombiani impegnati in una missione umanitaria e fermati ieri dalle forze di sicurezza del Venezuela, rimarranno a disposizione delle autorità giudiziarie di Caracas. Lo ha reso noto il governo venezuelano assicurando che al momento non può soddisfare la richiesta di un loro rimpatrio, sollecitata da Bogotà. I tre sono stati fermati "in territorio venezuelano" mentre si trovavano a bordo di una imbarcazione che solcava il "Rio Negro", uno dei fiumi che segna il confine binazionale, trasportando aiuti forniti dal Consiglio norvegese per i rifugiati (Cnr) alle comunità indigene locali. "Il Venezuela esprime la sua disponibilità a consegnare alla Croce Rossa colombiana o al Cnr gli alimenti previsti per aiutare le comunità indigene in Colombia", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri. "Ciò nonostante, in virtù del presunto compimento di reati codificati nelle leggi nazionali, l'imbarcazione e i passeggeri rimarranno agli ordini dei tribunali nazionali per il processo", si legge ancora nella nota, (segue) (Brb)