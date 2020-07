Venezuela-Colombia: cittadini colombiani fermati alla frontiera non verranno rimpatriati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fermo della barca "Cejal 1", riassume il governo venezuelano, era stato effettuato dalle forze di sicurezza impegnate nell'operazione "Scudo bolivariano", effettuando lavoro di pattugliamento per intercettare e contrastare incursioni paramilitari e mercenarie dalla Colombia, così come il contrabbando di combustibili e materiale strategico". L'ispezione al natante ha permesso di verificare che i colombiani non avevano "nessuna documentazione che giustificasse il carico", contenente tra l'altro 47 pacchi di alimenti, 45 chili di materiale metallico e fusti per il trasporto di combustibile. Barca ed equipaggio sono stati portati nel vicino villaggio di Maroa. "Desta attenzione" il fatto che il Cnr e la Croce Rossa della Colombia "mettano a rischio la possibile condizione umanitaria di un carico contrattando trasporti che alla luce delle evidenze sono indubbiamente usati con scopi delittuosi". (segue) (Brb)