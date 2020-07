Venezuela-Colombia: cittadini colombiani fermati alla frontiera non verranno rimpatriati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia aveva denunciato il fermo dei concittadini nella giornata di giovedì, chiedendone la "immediata liberazione". In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Bogotà parlava dell'arresto "arbitrario di tre cittadini colombiani da parte dei militari del Venezuela" Secondo quanto riporta la Marina militare colombiana, prosegue la nota, "l'imbarcazione con a bordo i tre è stata fermata dai militari venezuelani vicino al suo luogo di destinazione, Puerto Colombia". Gli occupanti, si legge ancora, "sono stati condotti nel villaggio venezuelano di Maroa". Il governo di Ivan Duque "esige il rispetto dell'integrità personale, la immediata liberazione e il ritorno dei tre cittadini colombiani". Al tempo stesso "respinge in maniera categorica questo fatto" definendolo una "violazione del diritto alla libera navigazione dei fiumi condivisi, che ha interrotto un'opera umanitaria in tempo di pandemia". (segue) (Brb)