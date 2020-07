Venezuela-Colombia: cittadini colombiani fermati alla frontiera non verranno rimpatriati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni note come "Scudo bolivariano" sono piani strategici che il presidente Nicolas Maduro rivendica come punti di forza di una strategia di difesa dei confini nazionali dalle minacce di aggressione internazionale. Operativi, spiegava a inizio anno, che si sarebbero succeduti con convocazioni "a sorpresa", in modo da rendere "la nostra una patria inespugnabile, aumentare la coesione civico militare nella difesa, la stabilità e l'indipendenza nazionale". Il governo Maduro ha più volte denunciato azioni ostili condotte da diversi paesi vicini, imputandone prevalentemente la regia a Usa e Colombia. In generale si tratterebbe di iniziative portate avanti per alzare il livello della tensione politica e sociale nel paese, rendendo "inevitabile" un intervento esterno diretto a sovvertire il potere "legalmente costituito" a Caracas. (segue) (Brb)