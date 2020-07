Venezuela-Colombia: cittadini colombiani fermati alla frontiera non verranno rimpatriati (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia, per parte sua, si è detto estraneo all’operazione. “Il governo colombiano respinge le false accuse del dittatore venezuelano Nicolas Maduro circa la partecipazione di Bogotà a presunte azioni contro il paese vicino”, si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri. La Colombia “è un paese che rispetta il diritto internazionale e che non sosterrà mai attività al di fuori di esso”. La posizione del governo della Colombia, prosegue la nota, “è stata quella di guidare, insieme a diversi paesi, il ritorno alla democrazia in Venezuela (…). Le false accuse di Nicolas Maduro non possono distogliere l'attenzione dalla grave tragedia umanitaria vissuta dal popolo venezuelano". (Brb)