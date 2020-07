Tlc: Asstel firma il Manifesto della comunicazione non ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, Pietro Guindani, ha firmato insieme a Rosy Russo (fondatrice di Parole O_Stili), il Manifesto della comunicazione non ostile, con l’impegno di osservare, promuovere e diffondere i dieci principi del documento e contrastare l’odio in rete, sostenendo un utilizzo più consapevole del linguaggio da parte degli utenti e di chi ricopre cariche istituzionali o politiche. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “La firma del manifesto di permette di sostenere attivamente l’impegno di Parole O_Stili per la formazione e l’educazione dei cittadini del domani: siamo entusiasti di proseguire con la promozione di una moderna cultura della formazione del capitale umano tra le imprese e sostenere il processo di alfabetizzazione digitale anche grazie al progetto di educazione civile che metteremo in campo per le scuole primarie e secondarie”, ha dichiarato Guindani, aggiungendo che la rete attribuisce ai cittadini un grado di libertà elevato ed è quindi fondamentale responsabilizzare i giovani tramite un’educazione digitale che guardi all’uso corretto di internet in tutti gli ambiti del suo utilizzo. (segue) (Com)