Tlc: Asstel firma il Manifesto della comunicazione non ostile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare immediata concretezza alla sottoscrizione, ha aggiunto, c’è infatti il sostegno di Asstel all’avvio di un progetto sull’educazione civile e la cittadinanza digitale che sarà sperimentato in molte classi d’Italia nel settembre prossimo. “Partendo dal Manifesto verrà tracciato un percorso per la promozione di una corretta comunicazione online che approfondirà anche aspetti legati alla Costituzione e alla sostenibilità: l’obiettivo è di favorire consapevolezza ed educazione al digitale fin dalla scuola dell’infanzia, in un’ottica di arricchimento continuo e progressivo, nonché di sviluppo di life skills fondamentali per crescere cittadini digitali”, ha spiegato. “La responsabilità sociale delle aziende si è resa ancora più evidente in questi tempi: con maggiore soddisfazione quindi accogliamo nella nostra community una realtà come Asstel, che ha saputo coinvolgere un network di aziende che stanno facendo un passo in avanti all’interno della discussione, e che riconosce l’importanza dello sviluppo della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui valore della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione”, ha commentato Rosy Russo. (Com)