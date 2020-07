Brasile: esportazioni caffè diminuite del 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di caffè brasiliano relative al raccolto 2019-2020 (che va da luglio 2019 a giugno 2020) hanno raggiungo un volume di 39,9 milioni di sacchi (unità di misura delle esportazione di caffà pari a 60 chilogrammi). Il risultato, nonostante sia inferiore del 3,6 per cento a quello registrato nel raccolto precedente (41,4 milioni di sacchi), rappresenta il secondo più grande risultato delle esportazioni brasiliane di caffè. I dati provengono dal Consiglio degli esportatori di caffè in Brasile (Cecafé). I ricavi delle esportazioni hanno raggiunto 22,8 miliardi di real (3,7 miliardi di di euro) in aumento dell'8,7 per cento rispetto al raccolto precedente. Il 78,8 per cento del caffè esportato nella raccolta 2019-2020 è del tipo Arabica, l'11,1 per cento del tipo robusta, il 10 per cento solubile. Le destinazioni principali dell'export brasiliano sono state l'Europa, con una quota del 52 per cento, il Nord America per il 24,6 per cento, l'Asia per il 15,7 per cento e Sud America per il 4,5 per cento. (segue) (Brb)