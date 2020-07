Scuola: Gelmini (FI), sindacati hanno ragione, a settembre odissea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala: "Per una volta siamo d'accordo con i sindacati della scuola. Allo stato attuale la riapertura di settembre sarà un'odissea. L'inizio del nuovo anno scolastico - prosegue la parlamentare in una nota - sarà un caos inimmaginabile a causa del pressapochismo del ministro Azzolina, di linee guida confuse e tardive e per l'incredibile scarico di responsabilità che il ministero dell'Istruzione ha messo in atto nei confronti di presidi ed enti locali. Per di più - conclude Gelmini -, mancano all'appello circa 80 mila docenti. Famiglie e ragazzi saranno ancora una volta i più penalizzati". (Com)