Decreto Semplificazioni: Boccia, ripristinato potere ordinanza sindaci pre Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al congresso delle Autonomie locali italiane (Ali), in corso a Napoli, ha affermato: "grazie ai sindaci per la totale disponibilità dimostrata in questi mesi e un grazie speciale al Presidente Decaro per aver dato immediatamente la disponibilità all’autodisciplina dei comuni nei momenti più drammatici. Il Decreto semplificazioni è da ieri in Gazzetta Ufficiale; torna ai sindaci pienamente l’articolo 50 del Tuel, il cui potere di ordinanza, molto responsabilmente e su loro richiesta durante l’emergenza Covid-19, era stato limitato”. Il ministro Boccia rivolgendosi poi scherzosamente al sindaco Luigi De Magistris, che lamentava come fosse ancora in vigore un’ordinanza regionale di De Luca che permette di prendere un gelato all’aperto solo fino alle 22, ha detto: “da stasera i napoletani potranno riprendere a mangiare i gelati senza limiti di orario. Fai presto però a emanare l’ordinanza se vuoi ripartire da stasera. Da ieri, battute a parte, si torna alla assoluta e leale collaborazione a tutti i livelli. C’è stata tra Stato, Regioni ed Enti locali e ora mi aspetto il massimo rispetto tra Comuni e Regioni. Si può tornare a fare ordinanze piene ai sensi dell’articolo 50 del Tuel anche se per il Governo i limiti erano di fatto già superati con l’ultimo decreto legge”.(com)