Nigeria: inflazione annuale in aumento per il decimo mese consecutivo

- L'inflazione annuale in Nigeria è aumentata per il decimo mese consecutivo a giugno. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui il tasso d’inflazione si è attestato al 12,56 per cento a giugno, il livello più alto da più di due anni, rispetto al 12,4 per cento di maggio. Quanto all’indice dei prodotti alimentari, che rappresenta la maggior parte del paniere dell'inflazione, ha mostrato un aumento dei prezzi del 15,18 per cento a giugno, anch’esso in aumento rispetto al 15,04 per cento di maggio. La Nigeria registra attualmente oltre 34 mila casi confermati di coronavirus e 760 decessi, la maggior parte dei quali concentrati nelle aree urbane dove si sente il peso maggiore degli aumenti dei prezzi, in particolare dei medicinali e degli alimenti importati.(Res)