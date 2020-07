Speciale energia: Libano, ministro Ghajar, impossibile attirare investitori nel settore dell'energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia del Libano, Raymond Ghajar, ha dichiarato che al momento non ci sono investitori per il fatiscente settore dell’energia elettrica nazionale. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". La compagnia elettrica libanese - Electricité du Liban - accumula perdite di 1,5 miliardi di dollari ogni anno. Secondo il ministro, attirare investitori è "diventato praticamente impossibile dopo il default" del paese dichiarato a maggio dal premier Hassan Diab per incapacità di ripagare un debito di 90 miliardi di dollari, pari al 170 per cento del prodotto interno libanese. Ghajar ha aggiunto che "nessuno, secondo me, verrà e costruirà una centrale elettrica da 500 milioni di dollari dicendo: non voglio niente da te, firma solamente qui". (Res)