Speciale energia: Arabia Saudita, ministro dell’Energia, possibile estensione accordo Opec+ a fine 2022

- Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ipotizza un’estensione dell’accordo del gruppo Opec+ fino al termine del 2022. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’accordo attualmente prevede una riduzione della produzione petrolifera fino ad aprile 2022, con riunioni mensili di aggiornamento da parte di una commissione di monitoraggio. "L'accordo continuerò fino ad aprile 2022 ed è stato chiarito nel resto che un'ulteriore riunione si terrà nel dicembre 2021 per discuterne l'estensione a fine 2022", ha dichiarato il ministro, ribadendo l'importanza del rispetto delle quote da parte dei membri. Ad aprile, è stato raggiunto un accordo per un taglio di produzione di petrolio, che metterà fine alla guerra dei prezzi alla base del crollo del prezzo del greggio. I paesi dell'Opec+ si sono impegnati a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno, meno dei 10 milioni inizialmente previsti. Si tratta della riduzione maggiore della storia. L'accordo è giunto dopo una settimana di trattative e quattro giorni di videoconferenze. Le trattative hanno portato ad un'intesa fra i maggiori paesi produttori al mondo. L'accordo è stato raggiunto soprattutto per far fronte all'impatto della pandemia da coronavirus sulla domanda di petrolio. (Res)