Speciale energia: Istat, +41,9 per cento fatturato a maggio, +42,2 per cento ordinativi

- A maggio si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 41,9 per cento, segnando un significativo incremento rispetto al mese precedente; nella media del trimestre marzo-maggio l’indice complessivo è diminuito del 33,0 per cento rispetto alla media del trimestre precedente. Così l'Istat nella nota relativa a fatturato e ordinativi dell’industria. Anche gli ordinativi destagionalizzati registrano a maggio un balzo congiunturale del 42,2 per cento, che segue la caduta del 31,6 per cento rilevata in corrispondenza del mese precedente, mentre su base trimestrale si rileva un calo del 36,3 per cento. La dinamica congiunturale del fatturato riflette aumenti su entrambi i mercati: +45,7 per cento il mercato interno e +35,2 per cento quello estero. In maniera analoga, l’incremento congiunturale degli ordinativi risente di un più ampio incremento delle commesse provenienti dal mercato interno (+55,9 per cento) rispetto a quelle provenienti dall’estero (+26,2 per cento). Gli indici destagionalizzati del fatturato mostrano aumenti congiunturali diffusi in tutti i raggruppamenti principali di industrie: i beni strumentali segnano un incremento del 61,1 per cento, i beni intermedi del 42,1 per cento, l’energia del 34,1 per cento e, infine, i beni di consumo del 30,0v. In termini tendenziali e corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 22 di maggio 2019), il fatturato totale diminuisce del 25,9 per cento, con cali di ampiezza simile nei due mercati (-25,8 per cento il mercato interno e -26,2 per cento quello estero). Con riferimento al comparto manifatturiero, tutti i settori registrano variazioni negative. (Ren)