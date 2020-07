Speciale energia: Antitrust russa approva aumento gas per consumatori dal primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas naturale per la popolazione della Federazione Russa aumenterà dal primo agosto 2020 del 3 per cento, in base all'ordinanza emessa dall'Autorità antitrust (Fas) il 16 luglio. In precedenza il Fas aveva precisato all’agenzia di stampa "Interfax" che per entrambe le categorie di consumatori – consumatori privati e imprese — l'aumento sarebbe stato del 3 per cento. Allo stesso tempo, l'Antitrust ha fatto appello al governo con la proposta di non indicizzare quest'anno i prezzi per la popolazione, a causa della difficile situazione economica associata alla diffusione del coronavirus. L'ordinanza è stata ritardata di un mese rispetto alla data prevista di aumento delle tariffe del primo luglio 2020. Anche le altre tariffe per utenze sono aumentate come previsto il primo luglio. Le tariffe sono aumentate in media del 4 per cento. (Rum)