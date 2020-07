Anzio: comune, nuove date e orari del servizio navetta ecologica per mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Anzio comunica che sono in vigore i nuovi orari e date, per il mese di luglio 2020, del servizio navetta ecologica, promosso dall'assessorato alle Attività produttive, che collega le aree parcheggio del Quartiere Europa (zona Commissariato di Polizia) e La Piccola (zona stazione ferroviaria di Anzio Centro), con il centro cittadino: venerdì 17, sabato 18, domenica 19, venerdì 24,sabato 25,domenica 26 dalle ore 20.20 alle ore 1.00. "Si tratta di un servizio gratuito ed in sicurezza - si legge nella nota - con corse ogni venti minuti, che rispettano il seguente percorso: area parcheggio Quartiere Europa (zona commissariato di Polizia)-area parcheggio La Piccola (viale Mencacci-lato distributore) - via XXI Aprile-piazza C.Battisti - via Paolini- area parcheggio La Piccola (Viale Mencacci, lato opposto distributore)-area parcheggio Quartiere Europa (zona Commissariato di Polizia)".(Com)