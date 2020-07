Spettacoli: domani al Napoli Teatro Festival Italia prima assoluta di "Caligola" con Vinicio Marchioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, la tredicesima edizione del Napoli teatro festival Italia, diretto per il quarto anno da Ruggero Cappuccio, fa tappa all'Anfiteatro Naturale di Pietrelcina: Vinicio Marchioni presenta in prima assoluta alle 21.30 una lettura drammatizzata da lui diretta e interpretata di "Caligola", capolavoro teatrale di Albert Camus: "Come si sopravvive alla necessità di fare rappresentazione – si domanda Marchioni – qualsiasi essa sia, in un periodo in cui il fare teatro è così difficile? In attesa di poter approdare a una messa in scena più articolata, questo primo studio su Caligola è l'occasione per indagarne il potenziale linguistico e musicale". L'ideazione scenica e i costumi sono della performer Milena Mancini. Lo spettacolo replicherà a Napoli, sempre nell'ambito del Ntfi, il 26 luglio al Cortile della Reggia di Capodimonte alle ore 21.(Ren)