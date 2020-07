Imprese: la rete europea di Vodafone diventerà green al 100 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre la società si ricostruisce e riprendere dalla crisi del Covid-19, abbiamo un’opportunità per ridisegnare il nostro futuro in maniera sostenibile, per garantire che la ripresa non avvenga a discapito dell’ambiente: l’accelerazione del nostro passaggio al 100 per cento di energia rinnovabile sulle reti europee cambierà per sempre il modo in cui alimentiamo la nostra tecnologia, riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili e aiutando i nostri clienti a gestire le proprie risorse più efficacemente”, ha commentato Nick Read, amministratore delegato del Gruppo Vodafone. Il nuovo obiettivo per la riduzione del carbonio, prosegue la nota, è stato determinato con l’aiuto di esperti di carbonio e sostenibilità a livello mondiale, il Carbon Trust, con cui Vodafone lavora da anni. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Vodafone sui suoi programmi in materia di sostenibilità sin dal 2010, e negli ultimi sette anni sulla quantificazione dell’impatto del carbonio dei prodotti e servizi di Vodafone: esiste un’opportunità importante e crescente per il settore Ict di sviluppare e rendere possibili nuove soluzioni che contribuiscano a promuovere la decarbonizzazione, e questo obiettivo rappresenta un livello estremamente elevato di ambizione per Vodafone nel continuare a guidare questa strategia”, ha aggiunto Tom Delay, chief executive del Carbon Trust. (Com)